يسرا تقدم العزاء للفنانة شمس البارودي في الراحل حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت النجمة يسرا، على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وبدأ توافد عدد كبير من النجوم على العزاء منهم الفنان ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، لتقديم واجب العزاء للفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.



وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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