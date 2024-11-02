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أول ظهور للفنانة شمس البارودي في عزاء حسن يوسف

06:17 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف_7
  • عرض 17 صورة
    الفنانة المعتزلة شمس البارودي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي في عزاء حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 17 صورة
    وصول شمس البارودي عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    أشرف زكي ويسرا من عزاء حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    عمر حسن يوسف يستقبل الوافدين على عزاء والده
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    أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم بحضور نجوم الفن
  • عرض 17 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    الفنان أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 17 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف
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كتب- مروان الطيب:
وصلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وبدأ توافد عدد من نجوم الفن على العزاء أبرزهم الفنان أشرف زكي، وكان في مقدمة الحضور الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي استقبل الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

شمس البارودي عزاء حسن يوسف مسجد عمر مكرم
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