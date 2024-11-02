أول ظهور للفنانة شمس البارودي في عزاء حسن يوسف

كتب- مروان الطيب:

وصلت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وبدأ توافد عدد من نجوم الفن على العزاء أبرزهم الفنان أشرف زكي، وكان في مقدمة الحضور الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي استقبل الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".