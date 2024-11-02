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بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء الفنان حسن يوسف

05:58 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء الراحل حسن يوسف
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    الفنان أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 9 صورة
    الفنان أشرف زكي
  • عرض 9 صورة
    أشرف زكي في عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 9 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم بحضور نجوم الفن
  • عرض 9 صورة
    أشرف زكي وعمر حسن يوسف
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    عزاء الراحل حسن يوسف
  • عرض 9 صورة
    عزاء الراحل حسن يوسف بمسجد عمر مكرم
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- هاني رجب:
حرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي على حضور عزاء الفنان الراحل حسن يوسف الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم.

وكان في مقدمة المتواجدين الفنان عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف الذي حرص على استقبال الوافدين على العزاء.

وتم تشييع جنازة الراحل حسن يوسف يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم الفنانة ميرفت أمين، شهيرة، وشمس البارودي.

وأعلن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 90 عامًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

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