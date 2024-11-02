بالصور.. شاهد رقص محمد هنيدي في حفل خطوبة ابنته

كتبت - نوران أسامة:

احتفل النجم محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة، مساء أمس الجمعة، بحضور الأهل والأقارب فقط.

وغنى المطرب أوكا، مجموعة من أغانيه بحفل الخطوبة وطلب من الحضور تقديم رقصة محمد هنيدي التي قدمها في فيلم "الإنس والنمس".

يذكر أن، محمد هنيدي قدم مؤخرا مسرحية "ميوزيكال سكول" على خشبة مسرح بكر الشدي، في المملكة العربية السعودية، يوليو الماضي ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفاعليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

وشارك في بطولة المسرحية محمد هنيدي، نرمين الفقي، محمد ثروت، أحمد سلطان، نانسي صلاح، محمود حافظ وآخرون، وهي من إخراج خالد جلال.