تعرف على سبب غياب فيفي عبده عن عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة فيفي عبده، سبب غيابها عن حضور عزاء النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي.

ونشرت فيفي، فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، قالت فيه: "صباح الخير، أنا آسفة جدا وعندي إيفينت النهاردة مقدرتش أعتذر عشان أحضر واجب العزاء بتاع زمايلي النهاردة".

وتابعت: "أنا بقولهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي الجنة ونعيمها يا رب، وكان على عيني، ونفسي أكون متواجدة في كل المناسبات، بس غصب عني أنا في السعودية ولسه واصلة".

وأضافت فيفي عبده: "بعتذر جدا لزمايلي، وأجيلكم في الفرح والهنا إن شاء الله، وربنا يجعلها آخر الأحزان".



يذكر أن، عزاء الفنان القدير حسن يوسف، يقام مساء اليوم السبت 2 نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب. فيما يقام عزاء الفنان القدير مصطفى فهمي مساء غد الأحد 3 نوفمبر بمسجد عمر مكرم.

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