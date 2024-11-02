شمس البارودي تكشف عن وعد حسن يوسف لها في آخر حديث بينهما

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، لأول مرة على رحيل زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها على "فيسبوك": "أحمد الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتما كل في ميعاده وحياتنا الحقيقية هناك ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم".

وتابعت: "حقا الفراق صعب بعد 52 عاما عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمري 26 عاما وهو 38 أنضج مني عقلا وخبره فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي فاستغني عن الدنيا به فالحياة في كنفه أمن وأمان وكأن الله وضعه في حياتي لأغير مجراها تماما .. حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا".

وأضافت شمس البارودي: "لم ولن تفارقني يا حبيبي وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسك بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته وبصدقك لم تخلف معي وعدا أبدا أحيا منتظره لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه في فراقك ليس وداع يا حبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه، حمدا لله".

يذكر أن، عزاء الفنان حسن يوسف يقام مساء اليوم السبت 2 نوفمبر بمسجد عمر مكرم.

ورحل حسن يوسف عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي 29 نوفمبر عن عمر ناهز الـ 90 عاما.