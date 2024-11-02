عمرو دياب يجتاح ميدان تايم سكوير في نيويورك بعد تعاقده مع "سوني" (صور)

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كتب- هاني صابر:

تزينت ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك، بصورة النجم الكبير عمرو دياب، بعد تعاقده مع سوني ميوزك لعرض أعماله حصريا خلال الفترة المقبلة.

وعرضت إحدى شاشات عرض "تايمز سكوير"، صورة لعمرو دياب، بمشهد غير مسبوق، وذلك احتفاءا بتعاقده مع سوني الشرق الأوسط لعرض ألبومات عمرو دياب على كافة المنصات باعتباره أكثر الفنانين مبيعا بالشرق الأوسط والعالم العربي على مدار مسيرته الممتدة لعقود من الزمان.

على جانب آخر، أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ساهرا الخميس الماضي على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعاش جمهور وضيوف المهرجان ليلة مبهرة مع عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل دا لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.