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عمرو دياب يغني مع راغب علامة لأول مرة في حفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى (فيديو وصور)

12:43 ص السبت 02 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    راغب علامة وعمرو دياب
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    راغب والهضبة في زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى
  • عرض 7 صورة
    الهضبة مع النجم راغب علامة
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة وعمرو دياب
  • عرض 7 صورة
    غناء راغب وعمرو
  • عرض 7 صورة
    راغب علامة وعمرو دياب
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كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب عمرو دياب، حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والذي أقيم تحت سفح الأهرامات.

ونشر برنامج "Et بالعربي" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو للهضبة رفقة "المطرب راغب علامة، وهما يغنيان أغنية "نور العين" و"مغرم يا ليل" في حفل الزفاف.

أقيم حفل الزفاف بحضور نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم يسرا وايناس الدغيدي.

وكان المطرب عمرو دياب، أحيا حفلا غنائيا ساهرا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، غدًا الخميس،

وعاش جمهور وضيوف المهرجان ليلة مبهرة مع عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

عمرو دياب راغب علامة حفل زفاف ابنه هشام طلعت مصطفى انستجرام برنامج Et بالعربي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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