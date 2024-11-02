كتبت - نوران أسامة:

أعلنت ملكة جمال تونس شروق العرفاوي، أنها تستعد لخوض أولى تحاربها التمثيلية بمصر خلال الأيام المقبلة.

وقالت العرفاوي، في بيان صحفي، إن العمل يضم كوكبة من النجوم، وغير مصرح لها الإعلان عن أي تفاصيله في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها تعكف حاليا على الانتهاء من كافة الاستعدادات لتصويره.

يذكر أن، شروق العرفاوي عارضة أزياء تونسية وحصلت على لقب ملكة جمال تونس عام 2021 كما تم ترشيحها كذلك لمسابقة ملكة جمال العرب.، ويتابعها مليون شخص على تطبيق إنستجرام، وتهتم دائما بالترويج للسياحة المصرية.

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