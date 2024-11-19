أبرزهم ليلى علوي ويسرا.. نجوم الفن في حفل السفارة العمانية بالقاهرة

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- هاني رجب

حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان، احتفالا باليوم الوطني للسلطنة

وحضر الحفل كل من: ليلى علوي، يسرا، رانيا يوسف، ماجدة زكي، شريف منير، أحمد بدير، سامح الصريطي، صبري فواز

أقيم الحفل بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير عمان، وعدد من رجال السياسة الشخصيات العامة