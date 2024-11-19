لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أبرزهم ليلى علوي ويسرا.. نجوم الفن في حفل السفارة العمانية بالقاهرة

11:02 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف في حفل سفارة عمان
  • عرض 10 صورة
    صبري فواز في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    ماجدة زكي في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف في حفل سفارة عمان
  • عرض 10 صورة
    يسرا في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    سامح الصريطي في حفل سفارة عمان بالقاهرة
  • عرض 10 صورة
    ماجدة زكي ورانيا يوسف في حفل سفارة عمان بالقاهرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي
تصوير- هاني رجب
حرص عدد من نجوم الفن على حضور الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان، احتفالا باليوم الوطني للسلطنة

وحضر الحفل كل من: ليلى علوي، يسرا، رانيا يوسف، ماجدة زكي، شريف منير، أحمد بدير، سامح الصريطي، صبري فواز

أقيم الحفل بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير عمان، وعدد من رجال السياسة الشخصيات العامة

حفل سفارة عمان بالقاهرة يسرا ليلى علوي صبري فواز ماجدة زكي رانيا يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان