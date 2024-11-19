وفاة الملحن الشاب حازم عادل

كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن الشاب حازم عادل، وأعلن خبر الوفاة السيناريست عبده منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب عبده منصور، عبر حسابه بـ "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة إلا بالله، حازم عادل اتوفى، صاحبي الجميل الملحن الشاطر والصوت الحلو اللي كان كله طموح يعمل حاجة".

وأضاف: "لسه فاكر لما كان ضيفنا بعد ذا فويس، ولسه فاكر وهو بيتصل بيا يسمعني لحن لكلماتي وفرحتي كانت قد إيه وقتها، ربنا يرحمك يا حبيبي، ربنا يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنة ونعيمها، ماتعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك".

وفي 8 فبراير هذا العام، نشر الملحن حازم عادل عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "السنة دي هبقي أشهر ملحن و مغني ان شاء الله".

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