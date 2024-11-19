طرح البوستر الدعائي لفيلم "Sonic 3" بطولة جيم كاري.. صورة

كتب - معتز عباس:

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الدعائي للفيلم المنتظر “Sonic the Hedgehog 3”، بطولة النجم جيم كاري.

ونشر بوستر الفيلم عبر حساب الشركة الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "سترغب في ربط حذائك الرياضي لهذا. SonicMovie3، والمقرر عرضه يوم 20 ديسمبر هذا العام".

ويُظهر الإعلان الترويجي عودة سونيك مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو، والذي يمتلك قوى جبارة غير عادية، تدفع سونيك للتحالف مع النجم "جيم كاري" الذي يقوم بدور الدكتور روبوتنيك.

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