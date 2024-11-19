بعد الصلح مع حسين الشحات.. محمد الشيبي يحضر عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

حرص لاعب نادي بيراميدز ومنتخب المغرب، محمد الشيبي على حضور عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ويعد هذا هو الظهور الأول للاعب محمد الشيبي، بعد الصلح مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، بعد أزمتهما خلال الفترة الماضية.

وحضر فريق عمل فيلم "أنا مش أنا" على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية، احتفالًا بعرض الفيلم بفعاليات المهرجان.

ويشارك ببطولة فيلم "أنا مش أنا" عزيز داداس، مجدولين الإدريسي، دنيا بطازوت، سكينة درابيل، ووصال بيرز، تأليف وإخراج هشام الجباري.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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