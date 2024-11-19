جيهان خليل تخطف الأنظار على "الريد كاربت" في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير - منى الموجي:

خطفت الفنانة جيهان خليل الأنظار من أحدث ظهور لها في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45.

وتألقت جيهان على "الريد كاربت" وسرقت الأضواء من عدسات التصوير.

كما احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم التونسي "قنطرة"، بعرضه مساء اليوم الثلاثاء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، ومشاركته ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية".

وحضر الفنان علي الطيب، ومن بين أبطال العمل الذين حضروا: الفنان شريف سلامة، الفنان محمد علاء، مخرج المسلسل السدير مسعود، والنجم محمود حميدة الذي حضر بصحبة ابنته وحفيده.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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