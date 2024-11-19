"بملابس رياضية".. نسرين طافش تستعرض لياقتها في "الجيم"
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كتب - معتز عباس:
خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".
ونشرت نسرين مقطع فيديو لها وهي تؤدي بعد التدريبات الرياضية القاسية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "دعها تحترق".
ونالت الفيديو استحسان المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رشيقة جميلة وانيقة يا نسرين"، "الأناقة وروح رياضية كلها"، "الجمال الجمال"، "يؤبرني جمالك"، "بطل الأبطال".
يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.
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