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بعد انضمامها لفريق مسلسل "فهد البطل" ميرنا نور الدين تتصدر تريند "جوجل"

07:18 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الفنانة ميرنا نور الدين

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كتبت- نوران أسامة

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة من كواليس مسلسله الجديد "فهد البطل"، وظهرت ضمن فريق العمل.

ونشر العوضي صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "فهد وكناريا أحلى واحدة في الحتة، فهد البطل، مسلسل يليق بكل أخواتي، نجاح دباح إن شاء الله".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد العوضي وميرنا جميل من كواليس البطل

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ميرنا نور الدين مسلسل فهد البطل انضمام ميرنا لمسلسل فهد البطل أحمد العوضي على فيسبوك
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