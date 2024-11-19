نجم برنامج "إكس فاكتور" محمد ريفي في عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بالقاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

حرص محمد ريفي، نجم برنامج "إكس فاكتور" على حضور عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

ودعم ريفي أبطال وفريق عمل الفيلم المغربي "أنا مش أنا"، وحضر على الريد كاربت والتقط العديد من الصور التذكارية وكان برفقته لاعب نادي بيراميدز والمنتخب المغربي محمد الشيبي.

ويشارك ببطولة فيلم "أنا مش أنا" عزيز داداس، مجدولين الإدريسي، دنيا بطازوت، سكينة درابيل، ووصال بيرز، تأليف وإخراج هشام الجباري.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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