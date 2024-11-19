سارة حناشي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

خطفت الفنانة التونسية سارة حناشي، الأنظار فور وصولها على ريد كاربت فيلم "قنطرة" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويشارك ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية".

وظهرت سارة حناشي بإطلالة جريئة لاقت إعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع فريق عمل الفيلم وهم المخرج وليد مطار، سيف عمران، ومحمد أمين حمزاوي، احتفالًا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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