رشا مهدي تنشر صورا من العرض الخاص لفيلم "وين صرنا"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رشا مهدي متابعيها، صورًا لها، أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "وين صرنا"، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45.

ونشرت رشا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الأول للفيلم المميز وين صرنا إخراج الفنانة الصديقة المبدعة درة زروق ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

فيلم "وين صرنا" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضًا:

منه القيعي لـ"مصراوي": التعاون مع "الكينج" محمد منير حلم تحقق

هدى المفتي: شخصيتي في "موعد مع الماضي" معقدة وصورنا في الغردقة

شيرين رضا: حادث هجوم القرش وقع وقت تصوير "موعد مع الماضي"