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ماس كهربائي يشعل حريقا في منزل نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني ينقذها

05:20 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

نهال عنبر

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كتبت- منى الموجي:

نجا منزل الفنانة نهال عنبر من حادث حريق بسبب ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء.

وقال مصدر مقرب من الفنانة نهال عنبر لـ"مصراوي" إن ماس كهربائي في لوحة مفاتيح الكهرباء الخاص بمنزل نهال تسبب في حريق، واكتشف نجلها الفنان حسام الحسيني الأمر بعدما انتشرت رائحة اشتعال الأسلاك، ليوقظ كل من كان في المنزل وينقذهم ويتم فصل الكهرباء وحاليا يتم التعامل مع الأمر لإصلاحه.

جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، إخراج هاني خليفة.

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