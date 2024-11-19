"نفسي أحضنك يا بابا".. ابنة أحمد راتب تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

تذكرت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب والدها بكلمات مؤثرة، وذلك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت لمياء: "أنا بعترف إني عايشة بصدمة من يوم ما أبويا سابني، بتوع الطب بيسموها trauma تروما، بس أنا بسميها كسرة وبسميها عجز وبسميها شوق مالوش مكان يروحه وبسميها ذكريات بتدبح الروح، أنا عايشة بس طول الوقت ملازمني إحساسي بالخسارة والنقصان وقلة الحيلة".

وتابعت: "بقالي 8 سنين بصحى كل يوم متجدد عندي وجع إنك مبقتش موجود، طيب ما أنا نفسي أحضنك قوي يا بابا، ومحدش عارف يحضني زيك يا حبيبي، ادعي لي من عندك يا حاج أحمد، السنين بتمر وروحي بتشيب من غيرك".



رحل الفنان أحمد راتب، عن عالمنا في 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا.

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