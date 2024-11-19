هدى المفتي: شخصيتي في "موعد مع الماضي" معقدة وصورنا في الغردقة

كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة هدى المفتي أن دورها في مسلسل موعد الماضي، الذي من المقرر عرضه على منصة نتفليكس في 6 ديسمبر المُقبل، كان متعبا.

وقالت هدى في مؤتمر صحفي نظمته نتفليكس بحضور فريق عمل المسلسل: "طبعا كان متعب لأن الممثل يستخدم طوال الوقت جسمه ومشاعره ويستهلكهما، إلى جانب الأجواء المحيطة به، فمثلا كنا نصور (موعد مع الماضي) في الغردقة والجو حر جدا في الصباح وبرد ليلا، وأحيانا كنا نضطر لإعادة التصوير لأننا على مركب في البحر والخطأ وارد".

وأضافت هدى أنها قررت الفترة المُقبلة اختيار الأدوار التي ستجعلها تشعر بشيء معين، وستنقل للجمهور إحساس ما، موضحة "هختار الدور اللي لما أقراه احس بحاجة والجمهور لما يشوفوه يحسوا بحاجة"، وعن دورها في "موعد مع الماضي" وما الإحساس الذي وصل لها عند قراءة الورق، قالت "حسيت بظلم وحاجات كتير، لأنها هي شخصية معقدة جدا حتى حالة الحب بينها وبين علي، بتعيش قصة أي بنت ممكن تعيشها مع واحد أهله مسيطرين عليه، بس اتقدمت بشكل جديد وذكي قوي، حقيقي استمتعت بالشغل في العمل ده وبالتعاون مع كل النجوم في المسلسل".

تدور أحداث المسلسل الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي، محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.