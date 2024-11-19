محمد لطفي يحكي عن خطواته الأولى في التمثيل وقصة ابتعاده عن الملاكمة

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان محمد لطفي عن أولى خطواته في مجال التمثيل وأسباب ابتعاده عن رياضة الملاكمة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

وقال "لطفي": "كان حلمي وهدف من زمان من وأنا في إعدادي ومحالفنيش الحظ إني أدخل المعهد، وكنت بحب التمثيل وبحب المهنة دي وبحب الكارير ده، حتى طريقتي في اللعب وأنا ملاكم تحسي إنها فنية كده ولبسي واستايلي وشكلي سينمائي، وكنت بميل للمهنة دي جاتلي من وأنا صغير أوي 9 سنين، وكان زمان بيجي في مراكز الشباب سينما أبيض وأسود تعرض الأفلام مرة يجيبوا فيلم لفريد شوقي، صاحب السعادة مع فؤاد المهندس وفيلم وا إسلاماه والفيلم ده بنيت حياتي عليه، لإني شوفت أحمد مظهر بيختار فرسان قدام القلعة عشان يحاربوا مع مصر وأنا كنت عايز أروح معاهم وصدقت نفسي، فحبيت إني أبقى جوا السينما، بس كان حلم بعيد بفكر فيه جوايا".

وتابع: "ولما كبرت شوية عجبني البوكس، وبقيت ملاكم وكان فيه أصحابي في إعدادي حسام الشربيني، مساعد سامح عبد العزيز وهما كانوا عايزين يدخلوا المعهد وأنا كمان بس كان عندي بطولة وعدت سنة تحسين مجموع".

وأضاف: "وكان فيه في سنة 1986 اختبارات مع المخرج عبداللطيف زكي في شارع رمسيس في مكتب الأستاذ نور الشريف وكان أشرف فايق مساعد المخرج عبد اللطيف زكي، والفيلم اسمه صراع الأحفاد، واختاروني وأستاذ نور الشريف قال ده كويس أوي وأنا كنت هلعب دور ملاكم، بس ساعتها روحت المنتخب العسكري وسافرت شهر ونص بطولة وفات عليا التصوير".

واستكمل: "وبعدها قولت أروح الدراسات الحرة في معهد الفنون المسرحية وكان الأستاذ أشرف زكي كان لسه متعين معيد، فـ الدراسات الحرة مبقاش قدامي غير الملاكمة، وبعدها الأستاذ خيري بشارة كانوا بيعملوا فيلم (كابوريا) وبيدوروا على ملاكمين ميكونوش أطول من أحمد زكي، فبعتولي ورقة من الدرب الأحمر، مكتوب فيها مش أنت كنت بتقول أنك عايز تمثل فروح جرب".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد لطفي، مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عرض ضمن سباق 2024 بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، دنيا المصري، عايدة رياض، رحاب الجمل، ماجدة منير، تأليف بيتر ميمي، إخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضًا:

"العيب في من يمسك السكين".. تفاصيل حديث جمع بين فايق عزب والشعراوي عن الفن

بهذه الطريقة.. تامر حبيب يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بهذه المناسبة

اليوم . عرض الفيلم التركي "آيشا" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور- هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

"نزلت شغل بعد الأربعين وناس انتقدتني".. إسماعيل الليثي يحكي كواليس وفاة نجله ضاضا