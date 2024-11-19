بهذه الطريقة.. تامر حبيب يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بهذه المناسبة

كتبت- نوران أسامة:

هنأ السيناريست تامر حبيب الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي بمناسبة عيد ميلاديهما، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ونشر "حبيب" عدة صور تجمعهم ببعض، وعلق: "كل سنة وأنتوا طيبين ومبسوطين وناجحين، ومن العين محروسين يا حبايبي وأخواتي وصحابي وعشرة عمري، عقبال 100 سنة في بهجة وسعادة وهنا يا منامينو ويا حلميز، يا نور عيني".

يذكر أن، أخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

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