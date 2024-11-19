"العيب في من يمسك السكين".. تفاصيل حديث جمع بين فايق عزب والشعراوي عن الفن

كتب- مصطفى حمزة:

موقف الشيخ محمد متولي الشعراوي، من الفن كان محور مناقشة دارت بينه وبين الفنان الراحل فايق عزب، وفي ذكرى ميلاد الأخير نستعرض ما جاء في المناقشة.

الفنان الراحل فايق عزب تحل اليوم 19 نوفمبر، الذكرى الرابعة لرحيله، إذ رحل في مثل هذا اليوم عام 2020، إثر معاناته من فيروس كورونا، وكان كشف تفاصيل حديث له مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن رأيه في الفن، خلال خلال حديثه في برنامج "المساء مع قصواء".

وقال الفنان الراحل: "سألت الشيخ الشعراوي إيه رأيك في الفن؟، فأجاب الفن مثل السكين ممكن تقطع به الخضار، وممكن تذبح، العيب في من يمسك السكين".

الفنان الراحل عزب فايق، ولد بالإسماعيلية في 6 سبتمبر 1943 ، وبدأ مشواره مع الفن عام 1960 على مسرح كلية الآداب في جامعة القاهرة.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية، منها "الوتد"، و"سلسال الدم"، و"كتيبة الإعدام"، و"تيتة رهيبة"، و"سوق العصر"، و"الأسطورة".

في أكتوبر 2020، سقط الفنان الراحل على رقبته، وأجرى جراحة لتوسيع الحبل الشوكي، وأصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر.

وخضع الفنان الراحل فايق عزب للعلاج في مستشفى العزل الصحي بالعجوزة، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد أيضا، قبل رحيله عن عمر ناهز 77 عاما.