بالصور| غادة عبدالرازق تستعيد ذكرياتها في فصل الصيف مع ابنتها وحفيدتيها

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كتبت- سهيلة أسامة:

استعادت الفنانة غادة عبدالرازق، ذكرياتها بفصل الصيف، مع ابنتها وحفيدتيها.

ونشرت غادة، صورًا لها أمام البحر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "ذكريات الصيف، تصوير خديجة وجويرية".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "الله يحفظك حبيبتي، أحلى طاقة إيجابية، الكوين، قمر ربنا يحفظك، مش بتكبري خالص".

يذكر أن غادة عبدالرازق عُرض لها في رمضان ٢٠٢٤ مسلسل "صيد العقارب" بطولة محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبد الغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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