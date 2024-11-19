إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها، أثناء حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق من اللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "زي القمر دايمًا، الشياكة والأناقة، الأيقونة المصرية ربنا يحفظك، الأسود يليق بك، جميلة الجميلات، ما شاء الله قمر في كل أحوالك".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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