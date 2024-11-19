"نزلت شغل بعد الأربعين وناس انتقدتني".. إسماعيل الليثي يحكي كواليس وفاة نجله ضاضا

كتب- مروان الطيب:

تحدث المطرب الشعبي، إسماعيل الليثي عن كواليس وفاة نجله ضاضا، وتأثره برحيله وعن نزوله لممارسة العمل بعد 40 يوما فقط من وفاته، وعن الانتقادات التي طالته بسبب هذا الأمر، ولكنه أكد أن هناك العديد مِن من يقوم برعايتهم وكان لابد للحياة أن تستمر.

وحل إسماعيل الليثي ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة"، في الظهور الأول له إعلاميًا منذ وفاة نجله.

وعن ممارسة الحياة بطبيعية بعد وفاة ضاضا قال: "انا نزلت شغلي بعد الأربعين، مع أن في ناس كتير انتقدتني، وأنا معايا 30 واحد شغال، وبعيد عن الـ 30 واحد، أنا ليا أخواتي البنات بجهزهم، واللي ربنا بيقدرني عليه بعمله، ونزلت بعد الأربعين الشغل معايا فرقتي ومدير أعمالي، وأول يوم اشتغلت فيه كنت في الإسماعيلية لقيتهم عاملين بوستر كبير أوي وفي أخر الأغنية سألوا مدير أعمالي، هي دي اخر أغنية؟، عشان عاوزين نعمل مفاجأة للنجم، وطلعوا البنات اللي شغالين في المكان ونزلوا بوستر كبير لرضا وكاتبين ضاضا في القلب، وشوفت الصورة وهي بتنزل قلبي وجعني".

مضيفًا: "مشيت من الإسماعيلية لحد العاشر من رمضان وأنا بعيط، وأمه كويسة وتعبانة كانت بتحبه وتقعد تتكلم وتهزر معاه وتنكشه، وهي شغالة ميك أب أرتيست، وكان اليوم اللي يعملها فيه فيديو تشتغل، مرة قالت له أنا عايزاك تعمل لي فيديو، قالها افتحي الكاميرا، وجاب البنات اللي شغالين قالهم لما اصقف تصقفوا معايا، وبعدين قال أحلى مسا عليكم يا جماعة معاكم أحلى شيماء سعيد كأنها مش أمه، وشيماء سعيد عاملالكم عروض دمار، خلى أمه تفضل شغالة 20 30 يوم على حسه هو، والناس كانت بتيجي عشانه هو، الناس في إمبابة كانوا يشوفوا قاعد على كافيه ينزلوا يقعدوا معاه، كان جميل الله يرحمه".

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله رضا، بعدما وافته المنية إثر سقوطه من أعلى الشرفات في شهر سبتمبر الماضي، ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

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