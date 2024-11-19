إسماعيل الليثي يكشف سبب عدم ظهوره بأي برامج تليفزيونية بعد وفاة نجله

كتب- مروان الطيب:

تحدث المطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، عن السبب وراء رفضه الظهور بأي برامج تليفزيونية بعد وفاة نجله ضاضا في شهر سبتمبر الماضي، وأوضح أنه لم يستطع استغلال وفاة نجله من أجل التريند على حد قوله.

وحل إسماعيل الليثي ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة"، في الظهور الأول له إعلاميًا منذ وفاة نجله.

وعن عدم ظهوره بأي برامج تليفزيونية منذ وفاة نجله قال: "أنا مارضتش أطلع واتعرض عليا 30 برنامج، وعمري في حياتي ما استخدم موت ابني في حاجة زي التريند، وابني كان كل حاجة، وكنت عاوز أمشي في الشوارع كلها أرسم صورته، وأخلي العالم كله يشوفه، ومكانش مجرد أب وابنه خالص تحس انه صاحبي، وكان وشه حلو عليا، كان مرزق، كان يشوفني يقولي ربنا يكرمك يا بابا وربنا كان بيكرمني بجد، كنت بحبه أوي بس أنا كنت بحبه بزيادة كتير جدًا، والله يرحمه".

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله رضا، بعدما وافته المنية إثر سقوطه من أعلى الشرفات، ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

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