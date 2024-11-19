"كان ابن موت".. إسماعيل الليثي يتحدث عن نجله ضاضا في أول ظهور إعلامي بعد وفاته

كتب- مروان الطيب:

تحدث المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن تأثره برحيل نجله ضاضا الذي وافته المنية بشهر سبتمبر الماضي، بعد سقوطه من إحدى الشرفات وسط صدمة الوسط الغنائي.

وحل إسماعيل الليثي ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة"، في الظهور الأول له إعلاميًا منذ وفاة نجله.

وعن وفاة نجله ضاضا وتفاصيل علاقته به قال: "رضا ابن عمري، كان نفسي اتجوز وأخلف عشان أجيب رضا، واسميه على اسم والدي الله يرحمه، فكان شقي وبيلعب كتير هو كان ابن موت اللي يرحمه، وكان شقي بيهزر كتير يضحك كتير يتكلم كتير، وده كان أحلى حاجة في حياتي وصاحبي وأخويا وابني وكان كل حاجة بالنسبة لي، وناس كتير كانت بتكلمني تقولي احنا جالنا رضا في الحلم وبيقولك ما تعيطش".

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واستكمل: "اتعرض عليا 30 برنامج، وابني كان كل حاجة، وعمري في حياتي ما هستخدم موت ابني في حاجة زي التريند عشان كده مارضتش أطلع، وكنت عاوز أمشي في الشوارع كلها أرسم صورته، وأخلي العالم كله يشوفه، ومكانش مجرد أب وابنه خالص تحس انه صاحبي، وكان وشه حلو عليا، كان مرزق، كان يشوفني يقولي ربنا يكرمك يا بابا وربنا كان بيكرمني بجد، كنت بحبه أوي بس أنا كنت بحبه بزيادة كتير جدًا، والله يرحمه".

وحرص عدد كبير من نجوم الأغنية الشعبية ومطربي المهرجانات على نعي رضا نجل إسماعيل الليثي، برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم عمر كمال، حمو بيكا، طارق الشيخ، جسن شاكوش، إلى جانب رواد "السوشيال ميديا".

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