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"جواك ممثل جبار".. نصيحة أحمد زكي لـ محمد لطفي في بدايته الفنية

12:28 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الفنان محمد لطفي

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كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان محمد لطفي ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي".

وكشف محمد لطفي عن نصيحة أحمد زكي، بعد مشاركته التمثيل في فيلم "كابوريا"، قائلًا: "أحمد زكي قالي أنت جواك ممثل جبار، خلي بالك أحسن يضحكوا عليك ويخليكوا تعمل أفلام اكشن ضعيفة وتبقى نمطي ويستغلوك في الحتة دي، إنت جواك ممثل كبير، أصبر واشتغل على نفسك وهيبقى ليك باع كبير".

وأضاف: "المخرج خيرى بشارة نزل الساحات الشعبية عشان يختار ملاكم وبعتولي أجرب وأشارك في التمثيل في فيلم "كابوريا"، وأول ما قابلت الفنان أحمد زكى بقينا أصحاب من أول يوم تصوير".

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎dmc TV‎‏ (@‏‎dmctv.eg‎‏)‎‏

يذكر أن أحمد زكي ولد في 18 نوفمبر 1946 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة في تاريخ السينما المصرية منها "النمر الأسود"، "معالي الوزير"، السادات"، "الإمبراطور"، "البيضة والحجر"، وغيرها.

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محمد لطفي أحمد زكي برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس فيلم كابوريا
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