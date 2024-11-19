حدث بالفن| الحالة الصحية لمحمد منير وفنانة ترقص مع الهضبة ورد سارة سلامة على الانتقادات

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ عزيز الشافعي لـ"مصراوي": "الكينج محمد منير في أحسن حالاته"، أحدث ظهور لـ شيماء سيف بعد تصريحات زوجها عن الإنجاب، عفاف رشاد تحكي كواليس تعرفها على طليقها محمد السبكي، يسرا ترقص مع عمرو دياب بحفل عشاء "القاهرة السينمائي، أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.