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حسين فهمي عن وفاة شقيقه قبل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "كان لازم ألغي أحاسيسي وأكمل"

10:00 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

حسين فهمي

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كتب - معتز عباس:

تحدث النجم حسين فهمي عن وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي، ومدى تأثيرها عليه بالتزامن مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وقال "فهمي"، في لقائه ببرنامج "ET بالعربي": "كان لازم ألغي أحاسيسي الخاصة والشخصية في مقابل أقدم العمل العام ودي مهنتي في السينما في المسرح، في أي مجال بشتغل فيه ييحصلي مواقف إنسانية مشابهة ولازم نكمل العمل كان لازم يتم".

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

يذكر أن النجم مصطفى فهمي توفي 30 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، الفنان مصطفى فهمي قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة من بينها: (دموع في عيون وقحة، أين عقلي، أيوب، أيام في الحلال، مشوار امرأة، حبيب الروح).

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