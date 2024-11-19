راغب علامة مع محمد صلاح ونانسي عجرم في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير ونشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي تلتقط صورة سيلفي.

راغب علامة

نشر الفنانة راغب علامة صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بدون مكياج وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "أحلى أيام حياتنا".

مروة صبري

احتفلت الإعلامية مروة صبري بعيد ميلادها ونشرت صور الاحتفال عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها والسعادة تغمرها.

نانسي عجرم

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم في باريس، ونشرت صور من كواليس الحفل عبر حسابها على "إنستجرام".

هدى المفتي

خضعت الفنانة هدى المفتي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة حازت على إعجاب متابعيها.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق أثناء حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.