لبلبة من مهرجان القاهرة السينمائي: "مفيش زي حسين فهمي.. كلنا بنحبه"

كتب - معتز عباس:

أشادت النجمة لبلبلة، برئاسة النجم حسين فهمي الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.

وقالت لبلبة لبرنامج "عرب وود": "مفيش زي حسين فهمي في الدنيا، إنسان بمعنى الكلمة فنان عظيم مخرج وممثل هايل، وراجل احنا كلنا بنحبه مفيش حد مش بيحب حسين فهمي".

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يكرم مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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