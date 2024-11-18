"لنا دائمًا ذكريات ستبقى متجددة".. أصالة تحتفل باليوم الوطني العماني

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة أصالة، على توجيه رسالة لدولة عمان، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي يوافق يوم 18 نوفمبر من كل عام.

ونشرت أصالة صورة لها عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "رغم زيارتي القليلة، إلا أني كم أعشق هالبلد وأحترم أهلها المثقفين المكافحين الراقيين بشكل لا يوصف، بتمنى لعمان الراقية الهادئة المتذوقة لجميع أنواع الفنون، الأمن والأمان ودوام هذي الطمأنينة وكل التقدم والمزيد من النجاح، ولنا دائمًا ذكريات ستبقى وتجدد".

وأحيت الفنانة أصالة حفلًا غنائيُا في مسقط على مسرح مدينة العرفان، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن، الفنانة أصالة تحيي حفلًا غنائيًا ضمن جلسات "موسم الرياض" بعنوان "أيقونة الشرق" يوم 21 نوفمبر 2024.

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