"أحلى وألذ نجمين في الدنيا".. حمدي الميرغني يهنئ أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي بعيد ميلادهما الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

ونشر الميرغني صورتين عبر حسابه على "إنستجرام"، إحداهما برفقة الفنان أحمد حلمي من كواليس مسرحية "ميمو"، وصورة أخرى مع الفنانة منى زكي وعلق عليها: "النهاردة عيد ميلاد أحلى وألذ وأجمل نجمين في الدنيا، مش عارف أقول إيه ولا إيه بحبكم جدًا جدًا جدًا والله، يارب تبقى سنة حلوة عليكم تحققوا فيها أكتر مما تتمنوا".

وشارك الفنان حمدي الميرغني، النجم أحمد حلمي مؤخرًا بمسرحية "ميمو" التي عرضت مؤخرًا في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" خلال العام الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا وحضورًا ضخمًا سواء في مصر أو السعودية.

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، ويشارك ببطولة المسرحية كلا من الفنانة رحمة أحمد، الفنان أحمد رزق، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة مريم الجندي تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

يذكر أن، حمدي الميرغني سيشارك بمسلسل "للأذكياء فقط" ضمن موسم دراما رمضان 2025، بعدما كان من المفترض أن يشارك به ضمن ماراثون رمضان 2024، وتدور احداثه في إطار كوميدي حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويشاركه البطولة كل من كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، محمود البزاوي، ملك بدوي، تأليف محمد ناير، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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