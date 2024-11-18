"من قلة المطاعم المصرية يعني؟".. شريف مدكور ينتقد أسعار مطعم "بوراك" في مصر

كتب- مروان الطيب:

انتقد الإعلامي شريف مدكور، أسعار مطعم الشيف التركي "بوراك" الذي افتتح مؤخرًا في منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة باهظة من أول أيام افتتاح المطعم.

ونشر شريف مدكور تعليقه على افتتاح المطعم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "أنا ليه أنفع واحد تركي؟؟؟، من قلة المطاعم المصرية يعني!!!، وبعدين إيه الأسعار دي أصلًا!!!".

يذكر أن، الإعلامي شريف مدكور، طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعدما أجرى عملية جراحية، لإزالة مياة بيضاء على عينيه، وكتب مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا صحتي زي الفل الحمد لله، فقط عملت عملية بسيطة في عيني".

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