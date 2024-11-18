إعلان

سارة نخلة تخطف الأضواء في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

09:54 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تبهر الجماهير والمصورين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 15 صورة
    إطلالة سارة نخلة
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تبهر الجماهير والمصورين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينم
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 15 صورة
    سارة نخلة في مهرجان القاهرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة سارة نخلة الأنظار على "الريد كاربت"، في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

سارة نخلة مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| هيئة البث الإسرائيلية: الحافلة المتضررة في عملية تفجير تل أبيب كان بها جنود
عاجل| نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات