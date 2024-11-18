جولة للإعلاميين الأفارقة في مهرجان القاهرة السينمائي يرافقهم مديره الفني

كتبت- منى الموجي:

قام وفد من الإعلاميين الأفارقة بجولة داخل أروقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتفقد الفريق الذي يضم 13 شخصا من عدة دول، بينها: تنزانيا وإريتريا وغانا ونيجيريا وكينيا، السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان وسينما ومركز الهناجر والمسرح المكشوف بدار الأوبرا والتي يعرض بها مجموعة من أفلام المهرجان والمجلس الأعلى للثقافة .

كما تفقدوا مقر المركز الصحفي الخاص بالمهرجان واطلعوا على كواليس العمل به .

رافق الوفد الإعلامي الإفريقي في الجولة مدير مهرجان القاهرة السينمائي الناقد الفني عصام زكريا ومدير المركز الصحفي الناقد خالد محمود، وشرح زكريا للضيوف تاريخ مهرجان العريق كونه أحد أعرق المهرجانات الدولية من الفئة الأولى.

وأبدى الوفد الإعلامي إعجابه بأقسام المهرجان وتطوره ونشاطه الكبير فى الدورة 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، وأبدوا سعادتهم بهذه الجولة في إطار توطيد العلاقة بين مهرجان القاهرة السينمائى والإعلام الإفريقي وانبهروا بالأجواء خلال زيارتهم الأولى للمهرجان كما حصلوا على مجموعة من المطبوعات والكتب وجدول فعاليات المهرجان.

والتقط الفريق الإعلامي عدة صور تذكارية على السجادة الحمراء وبجوار ملصق الدورة 45 الخاصة بالمهرجان.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".