حسين فهمي: أكبر تحدي واجه مهرجان القاهرة السينمائي هو تدبير التمويل

كتب - معتز عباس:

كشف النجم حسين فهمي، عن التحديات التي واجهت الدور الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعد تأجيلها العام الماضي بسبب الحرب على غزة.

وقال حسين فهمي، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إن أكبر تحدي يواجه المهرجان هو التمويل، مضيفًا: "الحمد لله قدرت السنة دي اعمل معادلة ما بين الدولة ممثلة في دعم وزارة الثقافة إلى جانب الرعاة".

وبشأن تأجيل الدورة الـ45 العام الماضي، أضاف: "كان في اتفاق مع الفندق بعد التأجيل كان لازم نعيد الاتفاق، وخسرنا تذاكر الطيران اللي طلعت للضيوف، وفي أفلام كانت جاية لما أجلنا الدورة راحوا مهرجانات تانية، ولجنة تحكيم اتغيرت لان مواعيدها مبقتش مناسبة".





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وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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