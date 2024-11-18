"أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لحفل أصالة في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج للعديد من الفعاليات الفنية ضمن "موسم الرياض" هذا العام والتي تشهد حضور الملايين من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، ومن أبرز هذه الفعاليات حفل الفنانة أصالة "أيقونة الشرق".

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أوضح خلاله مقاطع أرشيفية لإحياء الفنانة أصالة عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وعلق على الفيديو: "أيقونة الشرق الفنانة أصالة في أمسية غنائية مميزة ضمن جلسات موسم الرياض 2024 في بوليفارد سيتي، 21 نوفمبر مسرح محمد عبده أرينا".

وأحيت أصالة مؤخرًا حفلًا غنائيًا في عمان نهاية شهر أكتوبر الماضي، على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ منذ أيام استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أيقونة الشرق الفنانة "أصالة" في أمسية غنائية مميزة ضمن جلسات #موسم_الرياض 2024 في بوليفارد سيتي 🤩❤️



21 نوفمبر 🗓️

مسرح محمد عبده أرينا 📍



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يذكر أن، تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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