الطبيعي يكسب.. تعليقات الجمهور على صور سارة سلامة بدون مكياج

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة سارة سلامة عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بعد سلسلة الانتقادات التي طالتها مؤخرًا على خلفية إطلالتها الغريبة في مسلسل "نقطة سوده".

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ونشرت سارة سلامة صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بدون "مكياج" لتؤكد لمتابعيها إنها لا تزال تحافظ على جمال بشرتها ولم تخضع لعمليات تجميل كثيرة.

وتفاعل رواد موقع "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زي القمر من أيام حواري بوخارست"، "القمر بزيادة"، "قمر بدون ميكب"، "قمر ومنورة يا سارة"، "الله على الجمال الطبيعي"، "العسل كله"، "ليه الميك أب ما انتي قمر من غيره"، "قمر من غير ميكب".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sarah‎‏ (@‏‎sarahahmedsalama‎‏)‎‏

وتعرضت الفنانة سارة سلامة لانتقادات من رواد التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملامح مختلفة في مسلسلها "نقطة سوده".

ويشارك ببطولة المسلسل النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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