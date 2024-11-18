إعلان

"نجمي المفضل".. إيناس الدغيدي تهنئ أحمد عز بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

08:09 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

إيناس الدغيدي تهنئ أحمد عز بعد تكريمه في مهرجان ال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

هنأت المخرجة إيناس الدغيدي، النجم أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة" في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

وكتبت "الدغيدي" عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "ألف مبروك للنجم الكبير احمد عز علي تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، حلمت فحققت.. اجتهدت فنجحت.. أخترت فأثرت، وكانت لك النجومية الكبيرة التي تستحقها مبروك نجمي المفضل وابني الفني وصديقي الغالي".

وكان النجم أحمد عز، أهدى تكريمه بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، للزعيم عادل إمام،وذلك خلال كلمته التي ألقاها بالإفتتاح.

ايناس الدغيدي على انستجرام

اقرأ أيضا..

سارة سلامة تنشر صور بدون مكياج بعد الهجوم عليها بسبب التجميل

هدى المفتي تتألق في أحدث جلسة تصوير وغادة عبدالرازق تعلق (صور)

إيناس الدغيدي أحمد عز جائزة فاتن حمامة مهرجان القاهرة السينمائي انستجرام إيناس الدغيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطبيعي يكسب.. تعليقات الجمهور على صور سارة سلامة بدون مكياج

إعلان

إعلان

عاجل| نقابة الإعلاميين تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد داليا فؤاد والقاهرة والناس
* تطبق قريبا.. تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات