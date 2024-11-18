"نجمي المفضل".. إيناس الدغيدي تهنئ أحمد عز بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

إيناس الدغيدي تهنئ أحمد عز بعد تكريمه في مهرجان ال

كتب - معتز عباس:

هنأت المخرجة إيناس الدغيدي، النجم أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة" في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

وكتبت "الدغيدي" عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "ألف مبروك للنجم الكبير احمد عز علي تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، حلمت فحققت.. اجتهدت فنجحت.. أخترت فأثرت، وكانت لك النجومية الكبيرة التي تستحقها مبروك نجمي المفضل وابني الفني وصديقي الغالي".

وكان النجم أحمد عز، أهدى تكريمه بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، للزعيم عادل إمام،وذلك خلال كلمته التي ألقاها بالإفتتاح.

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