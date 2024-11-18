"إسكندرانية ودرست الرقص".. 10 معلومات عن جيهان الشماشرجي بعد احتفالها بجائزة "أفضل ممثلة"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة جيهان الشماشرجي، بفوزها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "أقولك على سر؟" الذي شارك مؤخرًا ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي، كما فاز الفنان صدقي صخر بجائزة "أفضل ممثل"، إلى جانب تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وتعيش الفنانة جيهان الشماشرجي انتعاشة فنية هذا العام، وذلك بعد مشاركتها بعدد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية والتي تعاونت خلالها مع عدد من أبرز النجوم ولاقت هذه الأعمال نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كان آخرها فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات لا تعرفها عن جيهان الشماشرجي:

1- والدها من أصول تركية جورجية ووالدتها مصرية إسكندرانية.

2- اعتذرت جيهان عن المشاركة في مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

3- أقامت ورش لصناعة الحلي والمجوهرات لسيدات جزيرة هيسا النوبية بمحافظة أسوان نظرًا لتخصصها في الأعمال اليدوية وتصميم المجوهرات.

4- درست الرقص المعاصر وقدمت عروضًا للرقص المعاصر على مسرح الجامعة الأمريكية.

5- مسلسل "لعبة النسيان" عام 2020 كان بداية انطلاقها في عالم الفن.

6- شاركت الفنانة هالة صدقي بطولة مسرحية "صوابع زينب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" عام 2023.

7- شاركت بفيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي الذي تم اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار.

8- تشارك النجم ياسر جلال بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة" والمقرر عرضه في رمضان 2025.

9- تشارك النجم أحمد عز بطولة فيلم "فرقة الموت" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

10- تشارك النجمة نيللي كريم لأول مرة بطولة مسلسل "ناقص ضلع" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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