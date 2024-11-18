سارة سلامة تنشر صور بدون مكياج بعد الهجوم عليها بسبب التجميل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سارة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بدون مكياج.

وجاءت التعليقات، على الصور، كالتالي: "القمر بزيادة"، "قمر بدون ميكب"، "قمر ومنورة يا سارة"، "الله على الجمال الطبيعي"، "العسل كله".

وتعرضت الفنانة سارة سلامة لانتقادات شديدة من المتابعين ورواد التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملامح مختلفة في مسلسلها "نقطة سوده"، واتهامها بالمبالغة في إجراء عمليات التجميل.

يذاع مسلسل "نقطة سوده"على قناة "Mbc مصر"، وتدور أحداثه في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

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ويشارك ببطولة المسلسل النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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