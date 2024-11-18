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صناع وأبطال الفيلم الإيطالي "فيتوريا" على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

06:53 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    أبطال وفريق عمل فيلم فيتوريا
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    ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
  • عرض 9 صورة
    ريد كاربت فيلم فيتوريا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    فريق عمل فيلم فيتوريا من مهرجان القاهرة
  • عرض 9 صورة
    النجوم يتوافدون على ريد كاربت فيلم فيتوريا في القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    فريق عمل فيلم فيتوريا يلتقطون صور تذكارية على الريد كاربت
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    فريق عمل فيلم فيتوريا يحتفلون بعرض في القاهرة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    فريق عمل فيلم فيتوريا من مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل أبطال وصناع الفيلم الإيطالي "فيتوريا" بعرضه مساء اليوم الإثنين، في دار الأوبرا المصرية، والذي يشارك ضمن المسابقة الدولية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

والتقط فريق عمل الفيلم صورا على السجادة الحمراء، قبل العرض الخاص للفيلم بالمهرجان

فيلم "فيتوريا" روائي تدور أحداثه استنادًا إلى أحداث حقيقية وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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فيتوريا مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الإيطالي
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