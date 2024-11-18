صناع وأبطال الفيلم الإيطالي "فيتوريا" على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

بعد أنباء زواجهما.. أول تعليق من الفيشاوي بعد ظهوره مع ابنة خاله بمهرجان

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل أبطال وصناع الفيلم الإيطالي "فيتوريا" بعرضه مساء اليوم الإثنين، في دار الأوبرا المصرية، والذي يشارك ضمن المسابقة الدولية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام.

والتقط فريق عمل الفيلم صورا على السجادة الحمراء، قبل العرض الخاص للفيلم بالمهرجان

فيلم "فيتوريا" روائي تدور أحداثه استنادًا إلى أحداث حقيقية وبمشاركة ممثلين غير محترفين يجسدون حياتهم الخاصة، يتتبع الفيلم قصة ياسمين، زوجة في الأربعين من عمرها، تطاردها أحلام بتبني فتاة بعد وفاة والدها، رغم أن لديها زوجًا مخلصًا وثلاثة أبناء وصالونًا لتصفيف الشعر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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