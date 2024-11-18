راغب علامة بصحبة محمد صلاح في دبي على هامش معرض الشارقة للكتاب

راغب علامة مع محمد صلاح في دبي

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان راغب علامة صورة تجمعه بقائد المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على هامش تواجد صلاح كضيف شرف معرض الشارقة للكتاب في دبي.

وحرص راغب علامة على التقاط صورة مع النجم محمد صلاح وبرفقتهما نجل راغب خالد وعلق عليها: "مع المتألق محمد صلاح".

وتصدر الفنان راغب علامة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يغني برفقة النجم عمرو دياب في حفل زفاف ابنة هشام طلعت مصطفى، وقاما سويًا بغناء عدد من الأغاني منها "نور العين" و"مغرم يا ليل" وسط تفاعل المتواجدين.

يقدم الفنان راغب علامة برنامج "X Factor" نسخة الشرق الأوسط ضمن لجنة التحكيم ويعرض يوم الأحد من كل أسبوع عبر شاشة تلفزيون دبي.

يذكر أن، آخر أغاني الفنان راغب علامة كانت بعنوان "بيروت ولا روما" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

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