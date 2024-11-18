"كنت زبونة عندهم في محل الجزارة".. عفاف رشاد تحكي كواليس تعرفها على طليقها محمد السبكي

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة عفاف رشاد، عن كواليس تعرفها على المنتج محمد السبكي قبل زواجها منه، وأنها كانت من زبائن محل الجزارة خاصته، إلى أن طلب منها الزواج.

وحلت عفاف رشاد ضيفة على برنامج "القاهرة اليوم" تقديم الفنان إدوارد، والإعلامية رنا عرفة، وتطرقت خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية، إلى جانب كواليس وأسرار كشفت عنها لأول مرة.

وعن كواليس تعرفها على المنتج محمد السبكي قالت: "كنت زبونة عندهم في المحل، هم عندهم محلات جزارة وأنا كنت زبونة عندهم، ومحمد السبكي كان عاوز يتجوزني وهو كان متجوز، فمينفعش ومكنتش عاوزة ارتبط، وانا اتجوزت مرتين الزيجة الأولى كان متجوز والزيجة التانية برضه كان متجوز".

وعن زواجها من الراحل سامي العدل قالت: "بس الزواج الأولاني لسامي العدل هو كان بيقولي إنهم منفصلين، واكتشفت إنهم مش منفصلين، وإنت كده فاتح بيتين زي ما هتتعامل معاها تتعامل معايا، اديني حقي واديها حقها في العلاقة الزوجية يعدل بينا، ومكانش فيه عدل خالص فطبعا الحياة مكانش ينفع إنها تكمل وقررنا الانفصال".

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يذكر أن الفنانة عفاف رشاد تشارك في مسلسل "يساوي صفر" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم فريال يوسف، عبدالرحيم حسن، حسن عيد، أسامة عبدالله، وهو مسلسل تشويقي مكون من 10 حلقات متصلة، تدور أحداثه حول صافي التي تختفي والدتها في ظروف غامضة، وتقتل خادمتها، فتثار الشبهات حول كل سكان منزلها، وتتوالى الأحداث، تأليف محمد إبراهيم عوض وشيماء سامي، إخراج ممدوح زكي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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