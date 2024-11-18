طرحها قريبا.. محمد رمضان ينشر مقطع من ثاني أغانيه الجديدة "جوانا" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرح النجم محمد رمضان، مقطع فيديو من أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل إسم "جوانا"، المقرر طرحها قريبا على "يوتيوب".

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جوانا مع أفرو بي.. تاني أغاني الألبوم.. قريبا إن شاء الله".

وكان رمضان، أعلن في وقت سابق عن طرح أول أغاني الألبوم بعنوان "نجم الحتة دي"، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "عندي حلم بجري عليه.. زي القطر هوصل لِيه.. ماشي في طريقي ما بقفش، نجم الحتة دي".

يذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرا حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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